Любляна, , 01:58 — REGNUM В начале 2021 года в Словении начнет действовать специальный отдел полиции, отвечающий исключительно за автомагистрали и скоростные государственные автодороги, за выявление преступлений и нарушений на дорогах, а также за поиск нелегальных мигрантов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Так называемая «дорожная» полиция начнет действовать в первые месяцы 2021 года, заявил на пресс-конференции 23 декабря министр транспорта Алеш Хойс, поскольку он подписал соглашение о сотрудничестве и формировании такого отдела с министром инфраструктуры Йернеем Вртовцем и Валентином Хайдиняком, директором государственного дорожного патруля.

По его словам, основной целью отдела станет обеспечение большей безопасности на основных транспортных маршрутах, налаживание порядка и предотвращение несчастных на дорогах.

По словам генерального директора словенской полиции Андрея Юрика, на заключительном этапе дорожная полиция должна предотвратить незаконную миграцию.