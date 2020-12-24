Дублин, , 01:02 — REGNUM Поэтапное введение карантина из-за коронавируса вновь начнется с 24 декабря в Ирландии из-за ситуации с увеличением случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте ирландского правительства.

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Так, с этого дня в стране закроются предприятия общественного питания, а с 25 декабря — салоны красоты и парикмахерские. Еще через сутки прекратятся религиозные службы. С 27 декабря в Ирландии ограничат передвижения жителей меду регионами.

С нового года будет запрещено принимать гостей, а проводить свадьбы разрешат только при условии участия в них более шести человек.

Как сообщало ИА REGNUM, значительную часть ранее действующих карантинных ограничений в Ирландии начали отменять 30 ноября.

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