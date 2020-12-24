Асмэра, , 00:43 — REGNUM В Эритрее подтвердили первую с начала пандемии смерть пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Сообщается, что от осложнений, вызванных COVID-19, в больнице скончался 50-летний мужчина. Также за 23 декабря в Эритрее выявили 25 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 832 случая инфицирования SARS-Cov-2. Отмечается, что уже выздоровели 599 пациентов.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Эритрее были выявлен 21 марта. В стране сразу ввели ряд строгих ограничений, включая общенациональный карантин.