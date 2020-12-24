Буэнос-Айрес, , 00:35 — REGNUM Въезд в Аргентину с 25 декабря будет запрещен для всех иностранцев на две недели из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, передает телеканал Todo Noticias.

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Исключение составляют лишь те, кто имеет недвижимость в республике. Для них и граждан республики также вводится ограничение. Указанные категории лиц смогут прибывать в Аргентину только через аэропорты в столице страны Буэнос-Айресе.

Кроме того, перед въездом они должны будут сдать ПЦР-тест и предъявить справку об отрицательном результате на коронавирусна пункте пропуска. После прибытия их отправят на семидневный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Аргентины зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V» от COVID-19.

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