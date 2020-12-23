Рим, , 23:37 — REGNUM В Италии общее число смертей среди заразившихся коронавирусом COVID-19 с начала пандемии перевалило за отметку в 70 тыс., сообщает 23 декабря итальянский минздрав.

По последним данным, в Италии от COVID-19 умерли 70 395 человек. По этим показателям Италия занимает первое место в Европе и пятое во всем мире.

Всего в Италии с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано более 1,9 млн случаев заражения.

Напомним, первое место в мире по масштабам распространения коронавируса и по числу смертей занимают США, где общее число случаев заражения превышает 18,2 млн, из которых почти 323 тыс. закончились летальным исходом.

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