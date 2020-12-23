Аддис-Абеба, , 23:30 — REGNUM Более 100 человек погибли в результате этнических столкновений между народностями амхара и гумуз на западе Эфиопии, 23 декабря сообщает агентство Reuters.

Столкновение в деревне Бекоджи округа Булен провинции Бенишагуль-Гумуз произошло днем 23 декабря, на следующий день после визита в провинцию премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала ноября армия Эфиопии ведет бои с сепаратистами на севере страны, в провинции Тыграй.

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