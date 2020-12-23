Нижний Новгород, , 23:16 — REGNUM В Нижегородской области 31 декабря объявили выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Глеб Никитин, отметив, что такое решение позволила принять позиция президента России Владимира Путина.

«Лицам, замещающим государственные должности Нижегородской области, государственным гражданским служащим, работникам, на которых распространяются полномочия губернатора как работодателя, будет предоставлен дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря 2020 года», — говорится в тексте документа.

Аналогичным образом организовать работу в последний день года рекомендовано руководителям органов госвласти, местного самоуправления, а также подведомственным учреждениям.

Никитин призвал всех работодателей принять соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, на совместном совещании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства сказал, что имеет смысл объявить 31 декабря выходным днем.

«Отдыхать не работать, у нас праздников много в Новый год. Одним больше, одним меньше — там, наверное, не убудет от нас. Но 31 (декабря) очень своеобразно работа, так, мягко говоря, организуется. Поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — заявил Путин.

Он отметил, что в соответствии с действующим законом на федеральном уровне объявить 31 декабря выходным днём уже невозможно в 2020 году. Путин рекомендовал принять такое решение во всех регионах РФ.

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