Тирана, , 23:23 — REGNUM В среду, 23 декабря, в результате исследования 2210 образцов в Албании выявили ещё 503 случая заражения коронавирусом. Ещё 550 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 54 317 случаев заражения коронавирусом. 29 799 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1117 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

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За прошедшие сутки в стране умерли 6 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 23 411 человек, из них более половины — в Тиране, при этом число активных случаев после почти трех месяцев возрастания начало снижаться, при этом число госпитализированных за последние две недели снизилось на 150 человек. На стационарном лечении находятся 337 пациента, из них пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

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