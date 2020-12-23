Москва, , 23:04 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 10 689. Об этом сообщили вечером 23 декабря в оперативном штабе столицы.

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Как отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в Москве выявлено уже 756 586 случаев инфицирования коронавирусом, 5652 из которых — за последние сутки. Излечились и были выписаны 582 772 пациента.