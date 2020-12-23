Париж, , 23:06 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 61 978 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 276 пациентов. Об этом во среду, 23 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 14 929 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,505 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря премьер-министр Франции Жан Кастекс и председатель Национального собрания Ришар Ферран вышли из самоизоляции, сдав отрицательный тест на вирус SARS-CoV-2 после контакта с болеющим президентом страны Эммануэлем Макроном.

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