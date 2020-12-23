Рим, , 22:51 — REGNUM Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в среду, 23 декабря, подписал распоряжение о порядке возвращения итальянских граждан из Великобритании.

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Они должны будут дважды пройти тест на коронавирус, а по возвращении в течение 14 дней соблюдать строгий карантин.

Ранее сообщалось, что из-за приостановки авиасообщения Великобританию не могут покинуть тысячи граждан Италии.