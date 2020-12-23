Ханты-Мансийск, , 22:22 — REGNUM В Югре на въездах регион возобновилась работа контрольно-пропускных пунктов КПП для профилактики коронавирусной инфекции. Однако это не связано с закрытием региона, сообщает региональный штаб.

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КПП установлены на срок с 21 по 30 декабря в Нижневартовском районе: автомобильная дорога Нижневартовск — Стрежевой, 50-ый километр; в Сургутском районе: дорога Сургут — Когалым — граница ХМАО, 175-ый километр; в Ханты-Мансийском районе: дорога Ханты-Мансийск — Горноправдинск — Тюмень, 26-ой километр; Советском районе: автодорога Югорск —Таежный, 437-ой километр; федеральная автодорога: Тюмень —Ханты-Мансийск, 571-ый километр (Нефтеюганский район).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила на пресс-конференции, что у правительства Югры нет планов по ограничению въезда или выезда из региона. На КПП сотрудники полиции и медики проверяют у водителей и пассажиров температуру и наличие признаков коронавирусной инфекции.