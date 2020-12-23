Рим, , 21:59 — REGNUM Цель правительства Италии — открыть школы страны для очных занятий после праздников, 7 января, заявил в среду, 23 декабря, премьер-министр Джузеппе Конте.

Предполагается, что заниматься очно будет по крайней мере половина учащихся, но на ситуацию в каждом отдельном регионе и городе нужно будет смотреть отдельно, добавил он.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

По данным на 23 декабря, в Италии умерли 70 395 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 553 (днем ранее — на 628). Выздоровели 1 322 067 человека (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 20 494 (днем ранее — на 20 315). Число подтвержденных носителей выросло на 14 522 (днем ранее — на 13 318). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 991 278 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 598 816 человек — на 7139 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой. В течение восьми дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» станет вся Италия.