Рим, , 21:55 — REGNUM По данным на вечер среды, 23 декабря, в Италии умерли 70 395 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 553 (днем ранее — на 628), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Выздоровели 1 322 067 человека (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 20 494 (днем ранее — на 20 315).

Число подтвержденных носителей выросло на 14 522 (днем ранее — на 13 318). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 991 278 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 598 816 человек — на 7139 меньше, чем днем ранее.