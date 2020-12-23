Тайбэй, , 21:47 — REGNUM Власти Тайваня запретили собрания граждан на Новый год из-за новых случаев передачи COVID-19 внутри страны, 23 декабря сообщает агентство Reuters.

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Все новые случаи заболевания на Тайване за последние 250 дней выявлялись среди путешественников, прибывающих на остров. Однако 22 декабря было объявлено о первом случае внутренней передачи коронавируса.

С начала эпидемии Тайвань зарегистрировал 777 случаев COVID-19, в основном завозных, и семь случаев смерти от заболевания. Около 130 человек остаются в больницах.

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