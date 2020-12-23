Анкара, , 21:39 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 202 209 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 19 650 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 259 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 23 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 082 610, смертельных случаев — до 18 861.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 21 декабря заявил:

«Сегодня в больницы было принято 3 412 новых пациентов. Снижение числа активных случаев заражения коронавирусом вызывает надежду на победу. Количество новых случаев заражения снизится при соблюдении ограничительных мер. В этот период крайне важно предотвратить бытовое распространение инфекции».