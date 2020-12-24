Москва, , 00:03 — REGNUM 2020 год для жителей дома № 83 по улице Нижняя Первомайская в Москве может закончиться выселением на улицу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил местный житель Алексей Рассказов.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Ситуация, в которой он оказался с семьей и детьми, а также еще восемь семей, проживающих по этому адресу, для Москвы не нова. Комнаты в общежитии им выдала компания-работодатель, которая была дочерним предприятием треста Мосэлектротягстрой, обанкротившегося несколько лет назад. С этого момента у жильцов и начались проблемы.

«Многие люди проработали там лет по 30−40. У кого-то из наших семей есть ордеры на вселение в эти комнаты. И такая ситуация, что то ли нас изначально прописали в нежилых помещениях, то ли прописывали в жилых и перевели в нежилые. Бумаг много и бумаги друг другу противоречат. Получается, мы сейчас в подвешенном состоянии. Нас прописали и подписали с нами бессрочные договоры [найма жилого помещения ведомственного жилого фонда] как с сотрудниками. У меня прописано три несовершеннолетних ребёнка. Всех спокойно прописывали. Со мной зарегистрировали в паспортном столе. Потом трест решил признать себя банкротом и эти общежития стали передаваться другим лицам. Мы узнали, что нас могут выселить», — сообщил Рассказов.

По его словам, он задавал конкурсному управляющему вопрос о передаче комнат в собственность жильцам, однако понимания не нашел. Более того, конкурсный управляющий якобы потребовал от жильцов отказаться от комнат. Доходило до того, что в подъезде устанавливали новую дверь и жителям приходилось вызывать полицию, чтобы попасть к себе домой. В итоге конкурсный управляющий подал в суд с требованием выселить граждан на том основании, что объект недвижимости не является жилым помещением. Судебное заседание состоится 24 декабря.

При этом собеседник ИА REGNUM указал, что он и трое его несовершеннолетних детей имеют постоянную регистрацию в этом помещении. Аналогичные ситуации и в других семьях, которым грозит выселение.

«Сейчас идёт разбирательство, когда помещение стало нежилым. По одним документам выходит, что оно было жилым, а потом стало нежилое, а по другим, что оно с первых дней было нежилое и все семьи прописали в нежилое помещение», — сообщил Рассказов.

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