Буэнос-Айрес, , 20:34 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» прошла официальную регистрацию в Аргентине, сообщили 23 декабря в пресс-службе РФПИ.

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«Спутник V», первую в мире вакцину от COVID-19, зарегистрировало аргентинское Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями.

Вакцина была зарегистрирована «в рамках ускоренной процедуры». Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в Латинской Америке.

«Вакцина получила одобрение регулятора без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Аргентины на основе результатов фазы III клинических исследований в России», — говорится в сообщении.

Напомним, российские власти предложили зарубежным странам разработанную в России вакцину на условиях, что препарат будет изготавливаться в стране-покупателе.

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