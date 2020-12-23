Лондон, , 20:30 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявлено 39 237 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за всё время с начала пандемии. Об этом сообщило 23 декабря правительство Соединённого Королевства.

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Прирост инфицированных в Великобритании бьёт «рекорды» второй день подряд. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован накануне — более 36,8 тысячи случаев за сутки.

Всего на сегодняшний день на территории страны выявлен уже 2 149 551 случай заболевания.

Сообщается также, что за последние 24 часа в больницах Великобритании скончались ещё 744 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 79 349.

Напомним, в середине ноября в Великобритании был выявлен новый штамм коронавируса, распространяющийся более активно, чем известный ранее.