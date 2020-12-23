Мехико, , 20:21 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил на пресс-конференции в Мехико, что массовая вакцинация от COVID-19 в стране начнется уже 24 декабря.

«Завтра мы собираемся начать вакцинацию» , — сообщил президент в ходе регулярной пресс-конференции.

В страну уже прибыла первая партия вакцины от Pfizer. Первыми в Мексике будут вакцинировать медицинских работников, затем — пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

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