Мехико, 23 декабря 2020, 20:21 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил на пресс-конференции в Мехико, что массовая вакцинация от COVID-19 в стране начнется уже 24 декабря.
В страну уже прибыла первая партия вакцины от Pfizer. Первыми в Мексике будут вакцинировать медицинских работников, затем — пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.
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