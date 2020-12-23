Женева, Швейцария, , 20:20 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 570 357 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 496 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 23 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 76 858 506 инфицированных коронавирусом, подтверждено 1 711 498 летальных случаев.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 524 065 новых случаях заражения и 8775 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.

Лидируют среди стран по распространению инфекции за последнюю неделю США, Бразилия, Великобритания, Россия и Германия.