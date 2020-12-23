Кострома, , 19:36 — REGNUM Массовая вакцинация населения от коронавируса в Костромской области начнётся в январе-феврале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Вакцина Олег Богатырёв

Для этих целей в область направят 28 тысяч доз вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.

Перед процедурой вакцинируемых проверят на наличие антител к коронавирусу за счёт средств ОМС. В первую очередь прививать начнут работников школ, детсадов и интернатов. Также в регионе приступили к формированию списков добровольцев, желающих сделать прививки.

Для этого костромичей просят звонить в кол-центр по номеру телефона 8−800−450−03−03. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения региона, противопоказанием для вакцинации может послужить возраст до 18 и старше 65 лет, беременность, инфекционные заболевания, тяжелые аллергические реакции, а также гиперчувствительность к компонентам состава.

Напомним, на данный момент в Костромскую область поступило более 700 доз вакцины для врачей, работающих с больными коронавирусом и людьми из групп риска заражения. Первым прививку сделали медработникам, работающим в «красной зоне» городской больницы Костромы. По информации областной администрации, все медики чувствуют себя хорошо, у них выработались антитела.

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