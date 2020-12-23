Москва, , 20:13 — REGNUM Решение Госдумы РФ принять в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому молодежью будут считаться люди в возрасте от 14 до 35 лет, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 23 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Логично же! Пенсионный до 65, молодежный до 35, а детский закончить в 7 лет. Дальше молодой человек уже может работать. Образование — лишнее, у нас роботы умные, а твоё дело — вокруг них пол подметать. Как раз к 65 заработает себе социальную пенсию на бесплатный гроб», — поделился пользователь «I. Д.».

Многие комментаторы сошлись во мнении, что данный закон является достаточно логичным, ведь современная ситуация действительно заключается в том, что молодёжью можно считать граждан более старшего возраста.

«А что? Все логично! продолжительность жизни растет, пенсионный возраст тоже увеличен. Пора и возрастную группу молодежи увеличить. Я давно подозревала, что 35 — это еще юность. Вообще, становление человека идет на протяжении многих лет: формирование взглядов на жизнь — довольно длительный процесс, особенно сейчас, когда постоянно происходят какие-то перемены в мире. Молодым людям нужно успеть определиться со своим местом в этом мире, со своими целями и приоритетами. Что еще хорошо, что теперь больше людей смогут воспользоваться социальными программами для молодых», — считает Юзефа Б.

Другие предположили, что данный закон может в будущем стать основой для того, чтобы вновь поднять пенсионный возраст в России. По мнению граждан, всё это делается не в интересах народа России.

«Хороший повод для принятия нового Законопроекта об увеличении возраста граждан при выходе на пенсию еще на 5 лет. Госдума РФ просто волшебница, никакая медицина с ней конкурировать не может. Одним Законопроектом все население России сделала моложе на 5 лет. Это просто чудо», — написал Александр А.

Некоторые пользователи решили поиронизировать над данным законом. По их видению, дальнейшим шагом должны стать возрастные подвижки и в других областях.

«65 лет для политика — это юный возраст, во всяком случае, так при Брежневе убеждали. На этом фоне неплохо было бы пособия на детей до 35 лет выплачивать, а на пенсию в 120 лет отправлять», — пишет пользователь под псевдонимом «Просто Филя».

Напомним, 23 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому молодежью будут считаться люди в возрасте от 14 до 35 лет.