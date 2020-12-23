Красногорск, , 18:40 — REGNUM По итогам 2020 года общая площадь построенного в Подмосковье жилья должна составить 8,3 млн квадратных метров. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Как отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова, в области с начала года возведено 3,8 миллиона квадратных метров многоквартирных домов, а также построено около 4 миллионов квадратных метров индивидуального жилья — всего 7,8 млн кв. метров.

«Надеемся зафиксировать общий объем на планке 8,3 миллиона квадратных метров», — добавила министр.

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