Курган, , 18:38 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 106 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 42 зарегистрировано в Кургане, сообщает 23 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 105 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 23 декабря выявлено 11 225 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 9847 человек, 152 пациента с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).