Красногорск, , 18:38 — REGNUM В Подмосковье со 2 января 2021 года повысятся тарифы на проезд в автобусах. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

«На автобусных маршрутах Московской области при оплате картой «Стрелка» стоимость проезда проиндексирована на 3,6% в соответствии с уровнем инфляции. Стоимость одной поездки по единой транспортной карте составит 36 рублей 74 копейки в городском сообщении. Стоимость в пригородном сообщении составит 36 рублей 74 копейки плюс 4,64−4,65 рубля за каждые следующие 2,5 километра с 1 по 10 поездку», — сказано в сообщении.

В случае оплаты проезда бесконтактной банковской картой цена составит 37 рублей. При оплате наличными цены вырастет до 58 рублей за проезд в пределах города. Этот же тариф будет действовать включая первые 5 километров в междугороднем сообщении с увеличением на 4−5 рублей за каждые последующие 2,5 километра в пригородном сообщении.

Что касается льготных категорий граждан, то проезд по единой транспортной карте учащегося или льготника составит 18 рублей 37 копеек в городском сообщении с увеличением на 2,32−2,33 рубля за каждые 2,5 километра в пригородном сообщении.

«Скидка, которая предоставляется пассажирам и зависит от числа накопленных в расчетном периоде поездок по единой транспортной карте, сохранена на уровне 2020 года: за каждые 10+ поездок по «Стрелке» скидка составит от 7 до 35% от начального тарифа. Для держателей карты учащегося скидка составит 99% начиная с 36-й поездки», — сказано в сообщении.

Что касается стоимости билетов для поездок железнодорожным транспортом, то она останется на уровне 2020 года. Три месяца проезда будут стоить 6940 рублей, а годовой билет — 24 450 рублей соответственно. При этом проезд в пределах одной зоны на подмосковной электричке составит 26 рублей. Тариф на разовый проезд в пределах МЦД при оплате транспортной картой «Тройка» составит 50 рублей с учетом бесплатной пересадки на метро.

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