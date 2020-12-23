Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM На территории Ленинградской области в декабре 2020 года откроется 30 оздоровительных лагерей, которые примут до шести тысяч школьников. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, определяющее порядок работы таких лагерей в период пандемии. Согласно документу, группы будут заполнены наполовину, как и в летних сменах. Заезд в детские лагеря должен быть одновременным до 30 декабря, следующая смена заедет после выезда предыдущей с промежутком в два дня.

«Все сотрудники лагерей к началу работы смены должны иметь результаты ПЦР-исследования на COVID-19. Для детей понадобится справка от врача по установленной форме, тестирования на коронавирус не требуется», — пояснили в пресс-службе.

Лагеря будут работать в закрытом режиме, и родители не смогут навестить своих детей, но смогут наблюдать за отдыхом детей с помощью онлайн-платформ. Кроме того, в каждом лагере будет постоянно находиться медицинский работник.

Отметим, что в зимнюю оздоровительную кампанию смогут отдохнуть и дети сотрудников государственных медицинских учреждений Ленинградской области, 100% стоимости путевок для них компенсируется из регионального бюджета. Также отдых будет организован для воспитанников ресурсных центров.

Добавим, что в зимний период детские лагеря Ленобласти смогут принять шесть тысяч детей.

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