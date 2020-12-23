Москва, , 18:09 — REGNUM С начала распространения коронавируса самая сложная ситуация в Москве была в конце апреля 2020 года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в ток-шоу «Просто о сложном».

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"Самым сложным был конец апреля. Была максимальная неопределенность, максимальное непонимание, как будет развиваться ситуация. Мы боялись, что мы не знаем, какие мощности может выдержать наша система здравоохранения. Мы тогда не имели опыта — сработают ограничительные меры или нет», — сказала Ракова.

Вице-мэр призналась, что на тот момент она боялась повторения в Москве событий ряда городов стран Евросоюза и США, в которых не хватало медицинских коек, аппаратов ИВЛ и лекарств.

«Самое страшное было понимать, что врачам придется делать выбор, кому давать койку, а кому не давать. Но нам удалось этого избежать. Но кадры верениц карет скорой помощи до сих пор стоят у меня перед глазами», — заявила Ракова.

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