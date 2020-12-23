Челябинск, , 17:57 — REGNUM В Челябинске многоэтажку на территории микрорайона «Чурилово Lake City» не могут построить пять лет. Строительство дважды прерывалось, пишут СМИ.

Дольщики жилья записали видеообращение на имя губернатора Алексея Текслера. Они просят чиновника взять объект на контроль.

Как пишет Накануне.Ru, строить дом начали в 2015 году, но бросили на стадии цоколя. Затем работы возобновились в 2020 году, но замерли на уровне пяти этажей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2017 год, недостроенными оставались порядка 20 домов. Дольщики смогли обратить на себя внимание президента России Владимира Путина, и только после этого основную часть домов удалось достроить. Это сделала компания «Западный луч». А владелец компании «Речелстрой» и депутат думы Челябинска Андрей Пязок был задержан. Уголовное дело против него рассматривает Центральный районный суд.