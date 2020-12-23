Подгорица, , 17:54 — REGNUM Практически все жители Черногории, 90 процентов, будут встречать Новый год дома и только с семьей, показали исследования Ipsos, посольства Великобритании и ЮНИСЕФ на тему коронавируса.

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Опрос также показал, что 80 процентов граждан обеспокоены тем, что они или их близкие могут заразиться, а более 71 процента граждан воспринимают коронавирус как серьезную угрозу для страны.

Согласно исследованию, граждане в основном получают информацию о коронавирусе через национальные телеканалы. Как и в предыдущих опросах, почти все граждане (95%) говорят, что осведомлены о теме коронавируса.