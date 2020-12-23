Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Руководство Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова вновь перепрофилировало свой филиал — Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт (РНХИ) им. проф. А. Л. Поленова — под прием пациентов с COVID-19. Об этом 23 декабря рассказали в пресс-службе РНХИ.

Институт Поленова в Петербурге отдал часть своих коек под COVID-пациентов Пресс-служба РНХИ.

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Как отметили в учреждении, специалисты РНХИ считают необходимым оказать посильную помощь городу и его жителям в борьбе с пандемией.

«Для этого в их распоряжении имеется самое современное медицинское оборудование, — заверили в пресс-службе. — Опыт врачей НМИЦ им. В. А. Алмазова, а также грамотная логистика внутри учреждения, согласование протоколов лечения и оперативное реагирование на текущую ситуацию по каждому пациенту позволят эффективно помогать справляться с болезнью заразившимся».

В свою очередь в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева сообщили, что в филиале Центра Алмазова, расположенном на улице Маяковского, 12, подготовлены 150 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмониями.

Добавим, в настоящий момент в Петербурге развернуто для пациентов с COVID-19 и пневмоний 11 625 коек. Федеральные клиники перепрофилировали для петербуржцев с коронавирусной инфекцией и пневмониями 1223 койки.

Сейчас помощь заболевшим, помимо городских больниц, оказывают в Первом медицинском университете имени Павлова, больнице им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова, Северо-Западном окружном медицинском центре им. Соколова, НИИ фтизиопульмонологии, Педиатрическом университете.

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