Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Дополнительный двухэтажный поезд будет курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой в период новогодних праздников. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД». Это происходит в условиях действующих в обоих городах ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Двухэтажный поезд РЖД Дарья Драй © ИА REGNUM

Для обеспечения перевозки пассажиров в праздничные дни Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает дополнительный двухэтажный поезд № 175/176 Санкт-Петербург — Москва.

«В состав поезда включены 11 купейных вагонов, один вагон СВ, оборудованные биотуалетами и кондиционерами, а также один вагон-ресторан», — отметили в пресс-службе.

Отметим, помимо двухэтажного поезда из Петербурга 29 и 31 декабря 2020 года дополнительно запускают поезда в Казань и Псков. Оба поезда будут отправляться с Московского вокзала Петербурга.

Поезд № 173/174 сообщением Санкт-Петербург — Казань отправится 29 декабря 2020 года в 17:25, с прибытием в Казань 30 декабря в 20:37, время в пути следования составит 27:12 минут.

В обратном направлении данный поезд отправится из Казани 9 января 2021 года в 01:00, и прибудет в Санкт-Петербург 10 января в 04:20, время в пути составит 27:20 минут. Стоимость билета по всему маршруту составляет от 3 134 рублей в плацкартном вагоне и от 4 726 рублей в купейном вагоне.

Для поезда в сообщении с Псковом разработано удобное расписание в дневное время. Поезд № 223 Санкт-Петербург — Псков отправится 31 декабря 2020 года из Санкт-Петербурга в 16:05, прибудет в Псков в 20:50. Время в пути следования составит 4:45 минут. По маршруту следования у поезда будут остановки на станциях Луга, Плюсса и Струги Красные.

Стоимость по всему маршруту составляет билета составляет от 519 рублей в вагон с местами для сидения, от 1 003 рубля в плацкартном вагоне и от 1 558 рублей в купейном вагоне.