Салехард, , 17:19 — REGNUM На Ямал приходят морозы с ночными температурами до — 50, днем до — 48. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Заледеневшее окно Цитата из х∕ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США

Спасатели предупреждают о пожарной опасности от неисправной электропроводки и самодельных обогревателей. Нельзя использовать для растопки горючие жидкости и оставлять топящуюся печь без присмотра. Не следует сушить на печи и рядом с ней вещи, нельзя доверять растопку печей малолетним детям. Чтобы из печи не выпали горящие угли, ее дверцу необходимо плотно закрывать.

Спиртное в морозы, вызывая иллюзию согревания, несёт большую потерю тепла, а курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и, таким образом, делает конечности более уязвимыми.

«Носите свободную одежду. Не носите на морозе металлические, золотые и серебряные украшения, в том числе кольца. Не позволяйте отмороженному месту снова замерзнуть — это вызовет куда более значительные повреждения кожи. Отпуская ребёнка гулять в мороз, помните, что ему желательно каждые 15−20 минут возвращаться в тепло и согреваться. В сильный мороз старайтесь не выходить из дома без особой необходимости», — обращаются с просьбой спасатели.