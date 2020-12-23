Сочи, Краснодарский край, , 17:05 — REGNUM Горнолыжный сезон открывается в Сочи 24 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На курорте Красная Поляна в горной долине «Цирк-2» откроются трассы и сноупарк на высоте выше 2000 метров, на территории курорта откроются новые трассы, в том числе для новичков. Планируется открытие панорамного инфинити-бассейна, горных бань и площадки в парке «Времена года» со световым куполом и 12-метровой елкой. Всего на курорте будут работать 30 км трасс, девять зон для фрирайда, 14 подъемников и три сноупарка.

С 26 декабря 102 км горнолыжных трасс примут отдыхающих на курорте «Роза Хутор». Здесь заработает новая канатная дорога длиной более двух километров и пропускной способностью в 2,4 тысячи человек в час.

В горном кластере Сочи с 28 декабря будет работать межведомственный оперштаб для ежедневного мониторинга ситуации, разведения турпотоков и контроля за соблюдением противоэпидемиологических мер.