Вашингтон, 23 декабря 2020, 16:56 — REGNUM Правительство США заказало дополнительно 100 млн доз вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech за $2 млрд, 23 декабря передает CNN.
По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на начало недели вакцину от COVID-19 получили уже около 600 тыс. граждан США.
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