Москва, , 16:46 — REGNUM Выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, будут удвоены на период новогодних праздников. Соответствующее поручение 23 декабря дал президент России Владимир Путин.

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В ходе совместного заседания Госсовета и Совета по национальным проектам глава государства напомнил, что за работу в праздничные дни полагается двойная заработная плата, но Трудовым кодексом не предусмотрено такого же увеличения дополнительных выплат для медикам, занятых в борьбе с COVID-19

«В связи с этим считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — сказал Путин.

Напомним, накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит ещё более 52 млрд рублей на специальные выплаты медикам в декабре, январе и феврале.

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