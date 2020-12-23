Липецк, , 16:45 — REGNUM Проверку по факту совещания в Липецкой области, на котором прозвучало поручение «поправить» данные о медуслугах, переданные в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС), начала прокуратура региона 23 декабря, сообщает ведомство. Прокуратура планирует провести опросы участников совещания, изучить обстоятельства, и дать правовую оценку произошедшему.

Совещание состоялось 10 декабря, и кадры с него попали в сеть. В частности, на совещании заместитель губернатора Липецкой области Александр Ильин поручил главврачам больниц в течение суток передать в ТФОМС уточненные сведения об оказанных медицинских услугах.

«Вам необходимо предоставить в территориальный фонд обязательного медицинского страхования уточнение реестров на оплату медпомощи за ноябрь», — поручил Ильин.

Ряд СМИ и телеграм-каналов распространил это видео с комментарием о поручении медикам «подправить отчёты». С комментарием по теме уже выступил сам Александр Ильин. Он отметил, что совещание проводилось по линии территориального фонда обязательного медицинского страхования на базе управления здравоохранения.

«Учитывая не совсем ординарную ситуацию, которая происходит в регионе, напомню, что каждый регион в той или иной мере пострадал от пандемии коронавируса. В Липецкой области в течение четырех с половиной месяцев была практически парализована медицинская помощь. Подчеркиваю, что не остановлена! В результате чего в фонде собралось определенное количество денежных средств — чуть более 300 миллионов рублей», — цитирует замгубернатора Lipetskmedia.

«Совещание было открытое, никаких секретов, недомолвок и иносказаний не было. Другой вопрос, кто это и как прокомментировал. Мой посыл был очень четким и строгим: все выплаты должны быть проведены в соответствующие сроки и в соответствии с законодательством. Независимо от того, какой это врач, медсестра или фельдшер и о каких выплатах идет речь. Этого я потребовал от главных врачей, представителей бухгалтерии и экономистов, которые присутствовали на совещании», — сказал Александр Ильин.

Отметим, что свою проверку также начал Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.