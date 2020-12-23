Москва, , 16:49 — REGNUM Разработанные показатели оценки деятельности глав регионов России будут состоять из трёх ключевых принципов, включая общественное мнение. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совместном заседании Госсовета РФ и Совета по нацпроектам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит заседание обновлённого Госсовета – трансляция»

По его словам, работа по формированию принципов оценки деятельности глав субъектов РФ находится на завершающей стадии. Причем методика будет учитывать и социологические показатели.

«Мы определили несколько ключевых принципов. Первый: чтобы эти показатели были ключевыми, максимально отражали выполнение национальных целей. Второе: чтобы эти показатели носили сквозной характер. И третий, очень важный принцип — это отношение населения. У нас цифр громадьё, и можем отчитаться, что всё замечательно и цифры перевыполнили, но очень важно, как это ощущает население», — сказал Собянин.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев предложил упростить выдачу разрешений строителям