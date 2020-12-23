Варшава, , 16:44 — REGNUM Варшавский суд в исполнительном производстве признал виновной бывшего посла Польши в Чехии в оскорблении и унижении своих подчиненных. Она занимала данный пост с сентября 2018 года по июль 2020 года и в течение всего этого времени постоянно оказывала «психологическое насилие» в адрес своих коллег. Об этом передает Onet.pl.

Заявление о превышении служебных полномочий, а также иск о взыскании морального ущерба на обвиняемую подала группа сотрудников посольства Польши в Чехии. Они заявили, что во время выполнения своих служебных обязанностей она систематически оскорбляла и унижала всех своих подчиненных.

«Поведение экс-посла состояло, среди прочего, в том, что она требовала от сотрудников постоянной готовности к работе, даже в выходные дни, в чрезмерной загруженности сотрудников работой, в установлении нереальных сроков выполнения задач, постановке ненужных задач. Также в дискриминационном, унизительном, оскорбительном отношении и постоянных угрозах об увольнении сотрудников с работы без всяких оснований», — прокомментировала дело пресс-секретарь варшавской прокуратуры Александра Скшыняж.

Варшавский суд приговорил женщину к штрафу в размере 10 тысяч злотых (2,7 тысяч долларов США). Помимо него, она обязана выплатить компенсацию за моральный ущерб каждому из семи заявивших на неё сотрудников — по 4 тысячи злотых (1,1 тысяч долларов США) каждому.