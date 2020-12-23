Ярославль, , 16:41 — REGNUM Ярославский губернатор Дмитрий Миронов подарил многодетной семье из Некрасовского района корову. Об этом сам губернатор сообщил в своих социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Подаренная корова Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед Новым годом губернатор отправил многодетным семьям с 8 и более детьми «чудомобили» с подарками.

«Передали ребятам и их семьям необходимую бытовую и компьютерную технику, а для Надежды Полянской и Алексея Боброва нашелся необычный подарок. Привезли им настоящую корову Ярославской породы. В семье растет 10 детей, есть большое хозяйство», — рассказал губернатор Дмитрий Миронов.

Правда, вручил корову губернатор не лично, а через директора департамента АПК Евгения Сорокина. Власти поступили патриотично. Корова — ярославской породы. А вот новые хозяева назвали ее иноязычным словом — «Нирвана».

В сообщении не уточняется, исповедуют ли члены семьи буддизм, нравится им творчество группы «Нирвана», или же просто приглянулось красивое слово. В придачу к корове власти вручили семье сепаратор и доильный аппарат. Всего подарки от губернатора получат более 30 семей региона.

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