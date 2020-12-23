Варшава, , 16:39 — REGNUM Представители исследовательского центра BIG InfoMonitor выяснили, что три четверти жителей Польши положительно воспринимают подарки в виде книг. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Так, 73% опрошенных в ходе социологического исследования заявили, что они либо дарили книги в прошлом, либо планируют их подарить кому-либо на грядущее Рождество и Новый год. При этом 8% стараются дарить книги всегда и по любому поводу.

В то же время 27% респондентов заявили, что книга — это не лучший подарок. Они всегда стараются дарить что-то другое.

Также в ходе данного исследования выяснили, что во время пандемии 35% опрошенных польских граждан стали чаще читать книги. Особенно их привлекают детективы, триллеры и хорроры — их читают 36% респондентов. Исторические книги, романы и классическая литература привлекают лишь около 20% польских читателей. Замыкают тройку лидеров по популярности кулинарные, научно-популярные, документальные и публицистические книги.

В исследовании, проведенном с 11 по 15 декабря 2020 года, приняли участие 1106 жителей Польши в возрасте старше 18 лет.