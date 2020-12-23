Варшава, , 16:35 — REGNUM 23 декабря министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции раскрыл, как будет выглядеть порядок регистрации граждан на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом передает Onet.pl.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Так, согласно плану, регистрация для лиц, не относящихся к приоритетным группам для вакцинации, начнется 15 января. Любой желающий сделать прививку сможет зарегистрироваться для этого по горячей телефонной линии по номеру 989. Кроме того, записаться на прием можно в поликлинике по месту прописки либо через электронную форму на официальных сайтах, связанных с министерством здравоохранения. Записанные граждане будут проходить вакцинацию в медицинских учреждениях по месту своей прописки в порядке очереди.

Недзельский напомнил, что первые прививки назначены на 27 декабря. С этого дня до 15 января вакцинацию будут проходить исключительно те, кто находится в приоритете: медицинские работники, пожилые люди и школьные учителя. Первому пациенту предстоит сделать прививку в больнице министерства внутренних дел в Варшаве.

На днях стало известно, что первые вакцины от COVID-19 поступят в Польшу 26 декабря.