Воронеж, , 16:24 — REGNUM Арт-объект «Алёнка», который демонтировали в Нововоронеже после критики местных жителей, но готовы принять в других регионах, могут продать с аукциона. Об этом стало известно 23 декабря.

«Завтра будет ещё одно совещание. Решим, кто без всяких нарушений сможет быть организатором аукциона. Вопрос будет обсуждаться, в том числе, с членами совета ветеранов и представителями атомной станции», — сообщил «Вести-Воронеж» и.о. главы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенков.

В Нововоронеже памятник, получивший общероссийскую, пусть и скандальную известность, оставлять не хотят.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник основательнице села Новая Алёновка, на месте которого стоит город Нововоронеж, установили 18 декабря, а 21 декабря уже демонтировали — жители назвали памятник «страшным». Но уже 22 декабря в администрации Нововоронежа сообщили, что получили десятки заявок из других городов от людей, готовых забрать арт-объект. А в Воронеже власти запустили опрос среди горожан, будут ли рады они такому памятнику в городе.