Москва, , 16:15 — REGNUM Минздрав России принял решение прекратить набор добровольцев для клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили 23 декабря в пресс-службе министерства.

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Отмечается, что «с учётом анализа промежуточных данных по безопасности и эффективности» препарата Минздрав одобрил изменение числа участников пострегистрационного клинического исследования «до числа фактически включённых в исследование добровольцев», то есть до 31 тысячи человек.

«Наблюдение за добровольцами продолжится в полном соответствии с протоколом в течение как минимум шести месяцев», — добавили в министерстве.

Как передавало ИА REGNUM, в России с начала декабря по поручению президента Владимира Путина начата массовая вакцинация граждан от коронавируса препаратом «Спутник V». Пока прививка доступна лишь приоритетным категориям граждан — врачам, учителям и работникам ряда других отраслей.