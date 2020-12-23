Красногорск, , 16:16 — REGNUM В 2021 году в России качество государственных и муниципальных услуг должно стать существенно выше. Об этом 23 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит заседание обновлённого Госсовета — трансляция»

Добиться этого планируется за счет интеграции цифровых баз данных различных ведомств. Это позволит усовершенствовать межведомственный документооборот, что в свою очередь улучшит качество оказываемых населению государственных и муниципальных услуг.

«Без цифры, без интернета сегодня вряд ли возможно добиваться результатов. В этом году были предприняты ряд стратегических решений. Первое — создание единой платформы МВД, Росреестра и мировых судей. Сотни человек заявляют в детский сад своего ребенка, но это невозможно сделать дистанционно, потому что базы не интегрированы. В 2021 году эта работа должна прийти к логическому завершению. Это будет настоящий прорыв в качестве государственных и муниципальных услуг», — заявил Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин призвал «сшивать» территорию России транспортными субсидиями

Читайте развитие сюжета: Губернатор Подмосковья предложил упростить документооборот