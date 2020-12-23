Архангельск, , 16:11 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили 385 новых случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Лидер по числу новых заболевших — областной центр, где коронавирус подтвердили у 111 человек. В лидерах по суточному приросту также — Северодвинск (+99), Новодвинск (+34) и Котласский район (+27). Инфекция продолжает распространяться во многих муниципальных образованиях региона, включая Вельский, Приморский, Онежский, Плесецкий и другие районы области.

На лечении с COVID-19 находятся 7565 человек.