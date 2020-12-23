Черкесск, , 16:10 — REGNUM В Карачаево-Черкесии стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний», инициированная президентом России Владимиром Путиным. Около 170 детей с ограниченными возможностями здоровья или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации написали свои пожелания на открытках, которыми украсили елку в фойе Дома правительства и в других городах и районах республики. Об этом 23 декабря сообщил глава республики Рашид Темрезов, принявший участие в исполнении желаний детей.

«Выбрал первые три желания. Ребятки захотели сыграть со мной в шахматы, устроить концерт, а девочка Милена попросила организовать ей встречу с настоящим оленем и медведем, которых она прежде не видела», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Он пообещал, что в ближайшее время исполнит все желания детей. Участие в акции также примут главы городов и районов Карачаево-Черкесии, члены правительства, депутаты.

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