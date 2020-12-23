Ларнака, Кипр, , 16:09 — REGNUM К штрафу в размере €750 приговорил окружной суд города Ларнака (Кипр) двух женщин по делу о нападении на гражданку России в октябре 2019 г., сообщает 23 декабря CNA.

Виновными признаны две гражданки Кипра, которые оскорбляли, толкали и плевали на гражданку РФ, также являющуюся гражданкой Кипра. Они кричали, чтобы российская гражданка «убиралась домой». Это нападение на российскую гражданку было признано на Кипре расистским.

Причиной агрессии стали действия женщины, которая не дала группе из трёх местных жительниц скрыться после того, как они повредили припаркованную машину инвалида, сдавая задним ходом.