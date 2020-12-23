Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM В Екатеринбурге перевели на дистанционный режим школу № 105 из-за вспышки инфекции. Об этом сообщили в городском департаменте образования журналистам.

Скорая помощь Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

Как передаёт «Областная газета», учащиеся пробудут дома по 27 декабря 2020 года. В ближайшие три дня в школе проведут санитарную обработку.

Школа уже закрыта. В учреждение выезжали сотрудники Роспотребнадзора, которые начали проверку инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 и 29 декабря 2020 года в Свердловской области

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