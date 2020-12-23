Майкоп, , 15:57 — REGNUM Три пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Адыгее 22 декабря. Всего с начала пандемии в республике умерли 83 человека с подтвержденным диагнозом, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Адыгея входит в десятку субъектов РФ с наименьшим числом выявленных носителей коронавируса: к 10:00 23 декабря в республике зарегистрировано более 10,4 тыс. случаев заражения. За минувшие сутки в регионе диагноз подтвердился у 91 человека.

Накануне в Адыгее выздоровели 87 пациентов с коронавирусом. Всего в республике, по данным минздрава, болезнь победили более 8,3 тыс. человек, или около 80,1% носителей инфекции. Под наблюдением медиков остаются почти 2 тыс. заразившихся.

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